«Люди с энтузиазмом». Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты | 360°

Эксклюзив 26 октября 2022, 15:05 «Люди с энтузиазмом». Андрей Воробьев наградил аграриев Подмосковья за высокие результаты Губернатор Подмосковья наградил аграриев за высокие результаты

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Подмосковные аграрии получили награды от губернатора Андрея Воробьева. Сегодня регион лидирует в России по производству сыров, мороженого, кондитерских изделий, макарон, мясных консервов и не только.

«Сейчас пора золотой осени. Традиционно те, кто задействован в аграрном бизнесе, в сельском хозяйстве, подводят свои итоги. Цыплят по осени считают — у нас в России говорят», — отметил Андрей Воробьев.

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Он напомнил, что у Московской области три ордена Ленина за инновационное сельское хозяйство.

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Сельское хозяйство, аграрный бизнес в Подмосковье можно вести, используя все современное, передовое. Как правило, это могут внедрять люди с энтузиазмом — люди, которые хотят добиться высоких результатов Андрей Воробьев.

Воробьев поздравил всех, кто напрямую задействован в сельском хозяйстве и смежных отраслях.

«Вы знаете, что, несмотря на высокую урбанизацию в мегаполисе, в котором мы живем, приятно видеть, что каждый год мы можем давать больше молока и больше зерновых. Казалось бы, как это возможно? Очевидно, за счет производительности, за счет нового ведения сельского хозяйства», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что крайне важно партнерство. В Московской области работает множество программ поддержки аграриев. Они получают льготы и гранты.

«Когда ты работаешь в партнерстве с городским округом, своим регионом, с федерацией, ты получаешь возможность обновлять технику, если это лизинг, получать дополнительные ресурсы по программам, которые являются приоритетными. У нас их на пять миллиардов. Сейчас пять миллиардов рублей мы направляем на поддержку сельского хозяйства. Хотели бы направлять 25, но для этого мы должны дальше работать», — сообщил губернатор.

С 2014 года в отрасли сельского хозяйства Подмосковья создали более 113 842 рабочих мест.

Благодаря вашему очень важному труду мы сегодня первые по сыру, вторые по овощам закрытого грунта. Хочу спасибо вам сказать и вручить награды Андрей Воробьев.

За последние восемь лет Подмосковье сделало большой рывок по тепличным овощам, увеличив производство почти в 20 раз. Регион на второй позиции в России по этому направлению, но планирует подняться на первое.