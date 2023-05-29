29 мая 2023, 16:50
Свыше миллиона жителей Подмосковья стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации автобусных маршрутов
Свыше миллиона жителей Подмосковья стали добираться до дома или работы быстрее благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта. Изменения коснулись движения автобусов и развития инфраструктуры. Это обновление автопарка, остановок и организация выделенных полос.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, схемы движения изменили более чем на 60 маршрутах. Также в регионе запустили свыше 40 сезонных и около 30 экспресс-автобусов до метро и железнодорожных станций.
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«Также в летнем сезоне продолжится работа по обеспечению приоритета общественного транспорта на дорогах – будут организованы новые выделенные полосы, чтобы сократить время в пути», - сказала она.
Так, в этом году в Подмосковье запустили дополнительный маршрут №26 в Воскресенске. Он позволил жителям деревни Ратмирово и села Ачкасово быстрее добираться до города. Кроме того, на маршруте №509 в Пушкино запустили экспресс-автобусы от станции Пушкино до метро Медведково. Это позволило исключить 24 остановки и сэкономить время пути до 10 минут.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.
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