Подмосковье 29 мая 2023, 16:50 Свыше миллиона жителей Подмосковья стали быстрее добираться до дома благодаря оптимизации автобусных маршрутов Минтранс Подмосковья

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Свыше миллиона жителей Подмосковья стали добираться до дома или работы быстрее благодаря оптимизации маршрутов общественного транспорта. Изменения коснулись движения автобусов и развития инфраструктуры. Это обновление автопарка, остановок и организация выделенных полос.

По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Анны Кротовой, схемы движения изменили более чем на 60 маршрутах. Также в регионе запустили свыше 40 сезонных и около 30 экспресс-автобусов до метро и железнодорожных станций.

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«Также в летнем сезоне продолжится работа по обеспечению приоритета общественного транспорта на дорогах – будут организованы новые выделенные полосы, чтобы сократить время в пути», - сказала она.

Так, в этом году в Подмосковье запустили дополнительный маршрут №26 в Воскресенске. Он позволил жителям деревни Ратмирово и села Ачкасово быстрее добираться до города. Кроме того, на маршруте №509 в Пушкино запустили экспресс-автобусы от станции Пушкино до метро Медведково. Это позволило исключить 24 остановки и сэкономить время пути до 10 минут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый съезд с Володарского шоссе втрое ускорит путь до Москвы. Его смогли открыть на три года раньше.

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