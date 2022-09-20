Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом | 360°

Подмосковье 20 сентября 2022, 17:24 Поделиться Telegram

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Viber Свыше миллиона человек посетили фестивали и ярмарки в Подмосковье летом

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Летом в Подмосковье прошло более 900 мероприятий. Их посетили почти 1,5 миллиона человек. Это спортивные события, театральные премьеры, ярмарки, выставки и фестивали. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

Мероприятия проходили по проекту губернатора «Лето в Подмосковье». Это события для жителей любого возраста. Так, крупные фестивали прошли в Истре, Клину и Коломне, а также других городах региона.

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«1,5 миллиона посетителей всех событий, прошедших в Подмосковье в течение лета 2022 года — неплохой результат, будем вести системную работу и поддерживать то, что нравится зрителям, чтобы этот показатель только рос», — заявил глава Минкультуры области Василий Кузнецов.

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Кроме того, летом в Подмосковье открыли 212 пляжей и 118 мест для купания, а также 84 зоны для пикников. Работали 26 уличных кинотеатров, которые посетили свыше 14 тысяч зрителей.

Интересные места создали для любителей активного отдыха. Это веревочные парки, аэроразвлечения, водные активности и конные клубы. Для гостей работали 183 парка.

Среди крупных мероприятий выделили фестиваль «Мелиховская весна», в котором поучаствовали 15 театров из разных регионов России. Спектакли показали также на «Фабрике Станиславского», а в Клину прошел восьмой международный фестиваль искусств Петра Чайковского, который посетили 20 тысяч человек.

«Джазовые сезоны» прошли в Горках Ленинских — выступления музыкантов послушали около 14 тысяч зрителей. В Истре прошел «Лето. Музыка. Музей», где артистов сопровождало световое шоу. Свыше тысячи человек посетили фестиваль «Проект: ПОЭТ», еще 140 тысяч стали гостями «Сыр! Пир! Мир!» в Истре.

Туристический поток в Подмосковье этим летом составил 7,6 миллиона человек. Это на 3,3 миллиона больше, чем в прошлом году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра и поздравил жителей с 870-летием города.

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