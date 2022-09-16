Губернатор Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра | 360°

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Губернатор Воробьев посетил Звенигород после благоустройства исторического центра

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В этом году Звенигороду исполнится 870 лет. К юбилею город преобразили: благоустроили парки и скверы, старые улицы и исторический центр.  Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пообщался с жителями и узнал, что они думают по поводу благоустройства.

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«Мы встречаемся с жителями и смотрим, как изменился город, и замечают ли это жители. Благоустройство, которое мы уже два года ведем, очень заметно изменило настроение людей. Я очень надеюсь, что дальше — больше малого бизнеса, больше туристов будут приезжать в наш любимый Звенигород», — отметил губернатор.

В прошлом году в Звенигороде после победы в конкурсе благоустройства преобразили городской парк и улицы Чехова и Почтовую. В парке появилась сцена с амфитеатром, детская площадка, место для настольных игр, зоны отдыха и другие пространства. Жители поблагодарили за проведенные работы и попросили провести работы в еще одном парке — Супонево.

Преобразились в Звенигороде еще несколько улиц и скверов. Так, на Ленина появились уличные столики, в Молодежном сквере сделали пешеходные дорожки, в сквере Саввы Сторожевского установили шахматные столы, а на Московской и Фабричнова уложили тротуары.

Благоустройство продолжается в Малиновом овраге. В заброшенном ранее месте оборудуют пешеходные дорожки и камеры видеонаблюдения. Кроме того, в планах расширить тротуары и заменить плитку на улице Московской. Там появятся новые остановки и зоны отдыха.

«Я всех поздравляю, мы любим Звенигород, мы очень хотим, чтобы каждый человек, который здесь живет, получал удовольствие от того, что его окружает, от общения с близкими, со знакомыми, и со своей стороны могу сказать, что постараемся и дальше радовать вас», — обратился глава региона к жителям города.

Ранее Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

Одинцово

Благоустройство

Андрей Воробьев

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