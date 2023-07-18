Подмосковье 18 июля 2023, 16:52 Свыше 900 подмосковных организаций получили статус социального предприятия с начала года Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

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Статус социального предприятия получили 940 организаций Подмосковья с начала года. Из них 275 подали заявки впервые, еще 665 подтвердили его повторно.

Как рассказали в пресс-службе бизнес-омбудсмена Подмосковья Владимира Головнева, всего с начала года было подано 1015 заявок, из них 75 получили отказы. В прошлом году за такой же период было на 260 желающих меньше.

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«Для комплексного развития социального предпринимательства в регионе предусмотрены различные меры поддержки: субсидии, гранты, льготные кредиты, специальные образовательные программы, а также меры имущественного характера», — подчеркнул он.

Узнать условия включения в реестр социальных предприятий можно на инвестпортале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности. Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге.

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