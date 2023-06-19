Подмосковье 19 июня 2023, 12:27 Воробьев назвал поддержку бизнеса секретом инвестиционной привлекательности Подмосковья Губернатор Воробьев призвал увеличить инвестиционную привлекательность Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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Московская область вошла в первую тройку регионов по инвестиционной привлекательности по версии Агентства стратегических инициатив. Этого удалось добиться благодаря удобству ведения бизнеса, которое обеспечили власти субъекта. Об этом в ходе совещания с правительством заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он подчеркнул, что необходимо не только сохранить, но и увеличить меры, которые упрощают жизнь подмосковным предпринимателям, чтобы сохранить позиции региона в рейтинге инвестиционной привлекательности.

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«Вы знаете, что Агентство стратегических инициатив высоко оценило нашу работу. Мы третьи в стране по инвестиционной привлекательности. Каждый раз наша задача — подтверждать все самое удобное, актуальное для бизнеса», — заявил Воробьев.

Новый рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Агентство стратегических инициатив представило на Петербургском международном экономическом форуме. Губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что еще в 2015 году регион занимал 22-е место в таблице, но последние несколько лет стабильно входит в число лидеров.

Глава Подмосковья подчеркнул, что правительство уделяет много сил и времени, чтобы упростить предпринимателям ведение дел. В том числе предоставляет льготы по строительству, подключению инфраструктуры, регистрации прав и другие меры поддержки. Каждый год подмосковные предприниматели получают все большие возможности для ведения бизнеса.