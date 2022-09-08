Готовность коммунальных компаний к отопительному сезону проверят в Подмосковье | 360°

Все новости

Мир

08 сентября 2022, 20:31

Умерла Елизавета II

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:23

Андрей Воробьев наградил строителей первого участка дороги М-12

Реклама

Общество

08 сентября 2022, 20:21

Стало известно будущее московских флагманских магазинов H&M

Подмосковье

08 сентября 2022, 20:19

Подмосковные предприниматели смогут воспользоваться "Промышленной ипотекой"

Общество

08 сентября 2022, 20:19

Названы главные площадки празднования Дня города Москвы в 2022 году

Власть

08 сентября 2022, 19:57

Недружественным иностранцам ограничили порядок операций с российскими ООО

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:54

Инспекторы приехали выявить причины неприятного запаха в Глебовском после жалоб жителей

Власть

08 сентября 2022, 19:45

Путин установил для лиц из недружественных стран порядок операций с долями в ООО России

Подмосковье

08 сентября 2022, 19:36

Проект «Тематический ремонт подъезда» запустили в Зарайске

Подмосковье

08 сентября 2022, 17:28

Готовность коммунальных компаний к отопительному сезону проверят в Подмосковье

Читать 360tv в

Главное управление содержания территорий Подмосковья проверит свыше 900 коммунальных служб на готовность к отопительному сезону. На них проверят инвентарь, состояние снегоуборочной техники и численность штата, рассказали в ведомстве.

Как сообщила глава ГУСТ Светлана Аипова, в этом году компании будут получать акты о готовности к зиме. Проверки будут проводить по специальным чек-листам, которые включат ряд факторов.

Реклама

«Мы будем мониторить состояние организаций по специальному составленному зимнему чек-листу по следующим факторам: состояние техники, средств малой механизации, укомплектованность противогололедными материалами, а также количество сотрудников для своевременной комплексной уборки во время осадков», — поделилась Светлана Аипова.

Реклама

Она добавила, что во время проверок учтут все нюансы, в числе которых — маршрут движения техники и закрепление специалистов за участками. Инспекторы будут посещать УК и МБУ до середины октября.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с жителями Каширы и пообещал им чистую горячую воду через новый водовод в 2024 году.

ЖКХ

Отопление

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама