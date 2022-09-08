Готовность коммунальных компаний к отопительному сезону проверят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 08 сентября 2022, 17:28 Поделиться Telegram

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Viber Готовность коммунальных компаний к отопительному сезону проверят в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий Подмосковья проверит свыше 900 коммунальных служб на готовность к отопительному сезону. На них проверят инвентарь, состояние снегоуборочной техники и численность штата, рассказали в ведомстве.

Как сообщила глава ГУСТ Светлана Аипова, в этом году компании будут получать акты о готовности к зиме. Проверки будут проводить по специальным чек-листам, которые включат ряд факторов.

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«Мы будем мониторить состояние организаций по специальному составленному зимнему чек-листу по следующим факторам: состояние техники, средств малой механизации, укомплектованность противогололедными материалами, а также количество сотрудников для своевременной комплексной уборки во время осадков», — поделилась Светлана Аипова.

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Она добавила, что во время проверок учтут все нюансы, в числе которых — маршрут движения техники и закрепление специалистов за участками. Инспекторы будут посещать УК и МБУ до середины октября.

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