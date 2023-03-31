Подмосковье 31 марта 2023, 13:10 Свыше 900 аварийных домов Подмосковья включили в новую программу расселения Минстрой МО

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Совещание по вопросам программы расселения аварийных домов прошло в Минстройкомплекса Подмосковья. Ее обсудили с представителями 14 округов региона.

С начала года в Подмосковье начали формировать новую программу переселения жителей аварийных домов, признанных такими до 1 января 2022 года. Она стартует в 2024 году.

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По словам замначальника управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Нелли Дороховой, в новую программу вошло около 900 зданий в 41 округе.

«Общая площадь аварийного фонда составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В них проживают около 22 тысяч человек», — добавила она.

Администрации округов продолжат сверку списков и количества аварийных помещений, а также подберут участки для строительства новых зданий.

Проектирование домов для переселения начнется до конца года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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