31 марта 2023, 13:10
Свыше 900 аварийных домов Подмосковья включили в новую программу расселения
Совещание по вопросам программы расселения аварийных домов прошло в Минстройкомплекса Подмосковья. Ее обсудили с представителями 14 округов региона.
С начала года в Подмосковье начали формировать новую программу переселения жителей аварийных домов, признанных такими до 1 января 2022 года. Она стартует в 2024 году.
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По словам замначальника управления программ ликвидации аварийного жилья Минстроя Нелли Дороховой, в новую программу вошло около 900 зданий в 41 округе.
«Общая площадь аварийного фонда составляет порядка 350 тысяч квадратных метров. В них проживают около 22 тысяч человек», — добавила она.
Администрации округов продолжат сверку списков и количества аварийных помещений, а также подберут участки для строительства новых зданий.
Проектирование домов для переселения начнется до конца года.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».
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