Подмосковье 10 января 2023, 12:03 Свыше 800 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье

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Приобрести недвижимость в Подмосковье можно при помощи торгов в формате аукциона. Лоты представлены на портале ЕАСУЗ — сейчас их число почти достигло 800. Из них 30% — участки с начально стоимостью ниже 100 тысяч рублей.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, среди выставленных на торги участков 30% имеют начальную стоимость до 100 тысяч рублей. Они подходят для строительства домов. Так, в Шаховской представлено 40 участков от 9,9 тысяч рублей, в Талдоме — 31 участок от 8,2 тысячи, в Егорьевске — 20 участков от 11,8 тысячи, в Воскресенске 14 участков от 32,4 тысячи.

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В ведомстве утверждают, что иногда удается приобрести участок по начальной цене, если на него нет других претендентов. Взять в аренду землю могут все желающие через портал ЕАСУЗ.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил системно отрабатывать запросы жителей Подмосковья на «Доброделе». Он заявил, что особенно важно своевременно и спокойно реагировать на чувствительные для жителей темы.