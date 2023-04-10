Подмосковье 10 апреля 2023, 15:06 Свыше 800 новых врачей привлекли в Подмосковье в первом квартале года Светлана Стригункова: 800 врачей привлекли в Подмосковье в первом квартале

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Свыше 800 врачей привлекли на работу в Подмосковье за первый квартал этого года. Лучших показателей достигли в Одинцове, Реутове, Истре, Лыткарине и Воскресенске, отметила первый заместитель председателя областного правительства Светлана Стригункова.

Тем не менее на фоне привлечения врачей была динамика и по увольнениям. Из старого штата сотрудников ушли 782 человека. За тот же период трудоустроили 801 нового врача.

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«Баланс — плюс 19 врачей. Понятно, что по всем территориям он разный. Где-то положительный, где-то отрицательный. У нас вышли из красной зоны рейтинга Егорьевск, Орехово-Зуево и Лыткарино», — рассказала Стригункова.

Наибольший прирост персонала оказался в Одинцове — плюс 24 врача. Следом идут Реутов и Истра.

Отрицательный баланс между трудоустройством и увольнениями наблюдается в Балашихе, Подольске, Дубне, Серпухове и Жуковском.

У нас появился сайт по привлечению врачей. Мы разместили там информацию о зарплатах и мерах социальной поддержки. Светлана Стригункова

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в поликлиники региона ежедневно приходят около 200 тысяч пациентов.

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