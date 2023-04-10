10 апреля 2023, 13:20
Воробьев: около 200 тысяч пациентов ежедневно приходят в поликлиники Подмосковья
По 200 тысяч человек каждый день приходят в поликлиники Подмосковья, рассказал губернатор Андрей Воробьев. По его словам, количество заметно выросло за последние несколько лет. Не так давно было 120 тысяч пациентов.
Московская область стремительно растет, и это требует ускоренного темпа развития по всем направлениям, в том числе в здравоохранении.
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«Когда 200 тысяч жителей каждый день посещают поликлиники, мы не имеем права их разочаровать», — сказал Воробьев на заседании областного правительства.
Он поставил задачу оперативно решать вопросы с новой техникой для больниц Подмосковья. Воробьев отметил, что продолжается масштабная закупка аппаратов для МРТ, КТ, УЗИ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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