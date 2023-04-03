Подмосковье 03 апреля 2023, 14:22 «Приглашаем в наш регион». Андрей Воробьев рассказал о привлечении врачей в Подмосковье Глава Подмосковья Воробьев заявил Путину о работе по привлечению врачей в регион РИА «Новости»

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В Московской области особое внимание уделяют работе с детскими врачами, заявил губернатор Андрей Воробьев во время встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам главы региона, власти привлекают специалистов в рамках существующих программ.

Воробьев напомнил о поручении Владимира Путина уделить особое внимание детским врачам.

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«Мы развернули эту программу, которая позволяет проводить повышение квалификации и, соответственно, делиться опытом <…> Ищем врачей, приглашаем в наш регион. Существуют специальные программы», — рассказал губернатор.

Ранее подмосковные педиатры приняли участие в IV Всероссийском конгрессе с международным участием «5П Детская медицина». В рамках мероприятия провели около 40 симпозиумов, посвященных самым важным направлениям, а особое внимание уделили репродуктивному здоровью детей. Молодые медики и ученые поучаствовали во всероссийской олимпиаде. Всего конгресс собрал около шести тысяч врачей — не только из Московской области, но и из 72 регионов страны и других стран.