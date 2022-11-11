Подмосковье 11 ноября 2022, 17:16 Свыше 800 километров дорог Подмосковья отремонтировали за сезон

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Дорожные службы заменили более 870 километров покрытия на региональных дорогах Подмосковья за сезон. Работы проводили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», сообщили в Минтрансе области.

Глава министерства Алексей Гержик рассказал, что покрытие обновили на 250 дорогах. Почти 90 из них отремонтировали по просьбам жителей.

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«Отмечу, что мы поддерживаем высокие объемы ремонта на региональной сети на протяжении нескольких лет — за три года мы обновили более 3,3 тысячи километров покрытия», — добавил он.

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Работы проводили на дорогах в черте города, а также ведущие к населенных пунктам, спортивным, медицинским и образовательным учреждениям, а также к туристическим местам. Так, ремонт прошел на участках Осташковского, Пироговского, Волоколамского шоссе и других.

Свыше 20 дорог при этом отремонтировали при помощи новой асфальтобетонной смеси, чтобы продлить срок службы. Для стыков и швов применяли полимерно-битумную ленту. Эти технологии использовали в Лобне, Подольске, Серпухове и Мытищах.

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