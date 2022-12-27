Подмосковье 27 декабря 2022, 17:58 Свыше 800 гектаров земли предоставили фермерам Подмосковья с начала года

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Итоги реализации программы «Подмосковные 10 гектаров» подвели в Подмосковье. В этом году по ней фермерам предоставили свыше 800 гектаров земли, это 34% всех площадей проекта.

«На сегодняшний день в программу „Подмосковные 10 гектаров“ включено 87 земельных участков площадью более двух тысяч гектаров», — рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

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Проект действует с мая этого года. За это время число участвующих в нем округов увеличилось с трех до 26. Так, фермеры могут претендовать на землю в Серебряных Прудах, Шатуре, Лотошине, Дмитрове, Егорьевске и других муниципалитетах. Они могут получить землю в безвозмездное пользование на срок до шести лет для разведения скота, овощеводства, садоводства, пчеловодства и растениеводства.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.