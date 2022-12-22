Подмосковье 22 декабря 2022, 18:47 «Нужно решать задачи без перерывов». Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье Губернатор Воробьев: в Подмосковье продолжают реализовывать десятки дорожных проектов Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Развитие дорожной сети открывает новые возможности, упрощает жизнь людей. Такую работу в Московской области продолжат: регион растет и новые задачи в этой области нужно решать стабильно и без перерывов, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

На днях в регионе открыли первый участок Северного обхода Лобни и Лобненское шоссе. Это были долгожданные объекты.

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«Наверное, 10 лет назад мы все переживали от того, что каждый находится в плену или пробок, или закрытого шлагбаума. Это была, наверное, самая острая проблема. И тогда президент поддержал Московскую агломерацию — была создана дирекция, и началась плановая работа по строительству путепроводов», — напомнил губернатор.

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Он обратил внимание на высокую интенсивность железнодорожного сообщения. При отсутствии путепроводов людям было невозможно нормально планировать поездки. Сейчас в регионе построили 55 путепроводов и их строительство продолжается.

«Продолжаем строить и обходы городов, и федеральные трассы, и концессионные дороги. И их десятки — этих проектов. И ЦКАД, и М-12 Москва — Казань, и концессионная дорога в Пироговке, и Северный обход Лобни, который мы открыли, и Лобненское шоссе. Из двух полос ты делаешь четыре полосы — это уже другая жизнь», — подчеркнул Воробьев.

Губернатор отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей. Условия жизни для населения становятся выше. И непростые задачи в этом направлении нужно решать дальше, заключил он.