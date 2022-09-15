Свыше 80 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе с начала года | 360°

Подмосковье 15 сентября 2022, 09:12 Поделиться Telegram

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Viber Свыше 80 пешеходных дорожек обустроили в Балашихе с начала года

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Свыше 80 народных троп благоустроили в Балашихе в этом году. Это 86 дорожек, которые создали по губернаторской программе «Пешком». Об этом сообщили в ходе выездного совещания председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова и главы округа Сергея Юрова.

Игорь Брынцалов напомнил, что по проекту благоустраивают дороги, которые люди вытаптывали десятилетиями. Это востребованная работа, которую реализуют с прошлого года.

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«Маршруты асфальтируются, проводится озеленение территории, работы согласуются с жителями. Уже есть план на следующий год, он проработан, программа продолжит давать положительный эффект», — отметил он.

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Всего в Балашихе заасфальтировали около восьми километров дорожек. В следующем году эту работу продолжат и выделят на нее 570 миллионов рублей.

По программе благоустройство затрагивает те дорожки, которые выбирают жители на портале «Добродел». Это места прохода к остановкам, станциям и социальным объектам. Балашиха стала лидером в Подмосковье по количеству облагороженных объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что отопление начнет поступать в социальные объекты региона 12 сентября. Тепло начнет приходить в школы, детские сады и поликлиники Подмосковья.

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