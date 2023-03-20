20 марта 2023, 17:28
Свыше 80 молодых педагогов Подмосковья стали участниками конференции о современном образовании в Коломне
Круглый тол об образовательных ресурсах школ в XXI веке прошел в Коломенском университете. Его посвятили Году педагога и наставника.
Встречу посетили свыше 80 молодых специалистов и студентов. Как рассказали в Минобразования региона, спикеры поделились личным опытом проведения занятий с использованием цифровых технологий и рассказали о новинках «Школьного портала».
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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