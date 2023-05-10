Подмосковье 10 мая 2023, 09:26 Свыше 80 мемориальных табличек с QR-кодами установят на воинских захоронениях в Рузе

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На всех 80 воинских захоронениях в Рузе установят мемориальные таблички с QR-кодами. По ним будут доступны данные о количестве погребенных воинов, указаны части, где они служили, а также период боевых действий и дата создания захоронения.

Замглавы округа Сергей Кобелев рассказал, что всего в Рузе 144 объекта воинской славы. Таблички с кодами уже разработали для 82 из них.

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«Министерство социальных коммуникаций Московской области опробует у нас новый проект — размещение табличек с индивидуальным QR-кодом. Первые 82 уже изготовлены. В ближайшее время их разместят на памятниках и мемориалах», — сказал он.

Первую табличку установили у памятника в парке на Средне-Зарецкой улице. Там покоятся 200 солдат, имена установлены только 73 из них.

При помощи QR-кода жители смогут получить краткую информацию о захоронении. Ссылки по ним будут вести на сайт Рузского краеведческого музея. Некоторые статьи будут рассказывать о событиях, которые проходили в военные годы на данном месте.

Проект планируют распространить на все округа Подмосковья, где проходили боевые действия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память павших в годы ВОВ.

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