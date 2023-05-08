08 мая 2023, 16:24
Готовы защищать Россию всегда. Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память павших в годы ВОВ
Губернатор Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память героев Великой Отечественной войны
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с героями спецоперации возложил венки к Вечному огню у стен Кремля. Участие в церемонии приняли и бойцы, недавно подписавшие контракты для прохождения службы в ВС России.
После церемонии губернатор и участники церемонии собрались за праздничным столом.
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«Мы встречаемся накануне священного для нас всех дня, сегодня в Александровском саду традиционно почтили память наших героев на Могиле Неизвестного Солдата. У нас есть на Руси традиция — помянуть, вспомнить всех, кто не вернулся с войны, всех, кто защищал нашу страну и защищает сегодня», — сказал Воробьев.
Он напомнил, что каждое время имеет свои вызовы, сейчас стране тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь.
Я уверен, что этот путь, так же как в 1945-м, завершится победой. Хочу отдельно поблагодарить всех бойцов за то, что пришли сегодня.
Андрей Воробьев
губернатор Московской области
Отдельно губернатор обратился к бойцу СВО с позывным Соболь, поблагодарив за то, что тот смог принять участие в церемонии.
Старший сержант Софринской бригады получил тяжелое ранение в зоне СВО. Он потерял обе ноги, но остался служить в подразделении. Соболь рассказал, что его дед тоже был старшим сержантом, служил в разведке. В годы Великой Отечественной войны был ранен в Кенигсберге, получил орден Красной Звезды и орден «За отвагу».
«Я вырос на его рассказах, мне было 10 лет, когда он ушел из жизни», — поделился Соболь.
По его словам, уже тогда он понял, что хочет связать свою жизнь со службой Родине. Его отец тоже внес вклад в то, что сын выбрал путь военного, воспитав его как истинного патриота.
Еще один «софринец», командир оперативного взвода Владимир, рассказал, что День Победы всегда был главным праздником в его жизни. Еще со школы он хотел попасть в спецподразделение, защищать свою страну. Молодым людям, которые хотят стать военными, Владимир пожелать трудиться над собой, расти физически и духовно.
Наше поколение должно показать своим родителям, государству, да и всему миру, что мы готовы в любой момент защитить Россию.
Владимир
командир оперативного взвода
Участником церемонии стал также Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов. Он принимал участие в выполнении более 500 боевых и специальных задач, в том числе в ходе спецоперации.
Под его началом удалось захватить укрепленный стратегический объект с бронетехникой и крупнокалиберным вооружением. Кроме того, Александр спас сослуживцев когда колонна тактической группы попала в засаду у переправы.
«Когда идешь в бой, о наградах не думаешь — думаешь об успешном выполнении боевой задачи. Каждый житель своего государства — это прежде всего защитник своего государства», — подчеркнул он.
Необходимо всегда «держать порох сухим» и быть готовым к защите Отечества. Всем нашим гражданам хочу пожелать мудрости и силы, мужества и отваги, терпения и победы всегда, везде и над всеми.
Александр Белоглазов
Герой России, офицер Росгвардии
Сослуживец Александра Лев Макеев с позывным Тагил рассказал, что провел в зоне СВО почти год. В декабре президент России Владимир Путин лично вручил ему орден Мужества.
«В зоне проведения специальной военной операции, как в любых боевых действиях, самое главное — оставаться человеком. Мы там друг за друга, за своего брата готовы отдать жизнь», — отметил он.
Сегодня мы празднуем годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и я думаю, что не за горами тот день, когда мы будем праздновать успешное выполнение задач, поставленных нам Верховным главнокомандующим.
Лев Макеев
боец СВО с позывным Тагил
Сегодня праздник Великой Победы приобретает особенно важное значение, обратил внимание командир группы 45-й бригады спецназа ВДВ Илья.
«9 Мая — это подвиг нашего народа в борьбе против мирового нацизма. И сейчас мы сражаемся за то, чтобы он вновь не пришел на нашу землю», — сказал он.
По словам еще одного военнослужащего по имени Владимир, он уверен, что сделал правильное решение, когда захотел вступить в ряды бойцов СВО. Отправка на передовую у мужчины впереди.
«Я некомфортно себя чувствую в тылу, хочу помочь нашим пацанам за „ленточкой“», — поделился Владимир.
День Победы 9 мая
Андрей Воробьев
Специальная военная операция РФ на Украине
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