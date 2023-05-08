Важное 08 мая 2023, 16:24 Готовы защищать Россию всегда. Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память павших в годы ВОВ Губернатор Воробьев вместе с бойцами СВО почтил память героев Великой Отечественной войны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Читать 360tv в

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с героями спецоперации возложил венки к Вечному огню у стен Кремля. Участие в церемонии приняли и бойцы, недавно подписавшие контракты для прохождения службы в ВС России.

После церемонии губернатор и участники церемонии собрались за праздничным столом.

Реклама

«Мы встречаемся накануне священного для нас всех дня, сегодня в Александровском саду традиционно почтили память наших героев на Могиле Неизвестного Солдата. У нас есть на Руси традиция — помянуть, вспомнить всех, кто не вернулся с войны, всех, кто защищал нашу страну и защищает сегодня», — сказал Воробьев.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

Он напомнил, что каждое время имеет свои вызовы, сейчас стране тоже предстоит пройти очень сложный, но необходимый путь.

Я уверен, что этот путь, так же как в 1945-м, завершится победой. Хочу отдельно поблагодарить всех бойцов за то, что пришли сегодня. Андрей Воробьев губернатор Московской области

Отдельно губернатор обратился к бойцу СВО с позывным Соболь, поблагодарив за то, что тот смог принять участие в церемонии.

Старший сержант Софринской бригады получил тяжелое ранение в зоне СВО. Он потерял обе ноги, но остался служить в подразделении. Соболь рассказал, что его дед тоже был старшим сержантом, служил в разведке. В годы Великой Отечественной войны был ранен в Кенигсберге, получил орден Красной Звезды и орден «За отвагу».

«Я вырос на его рассказах, мне было 10 лет, когда он ушел из жизни», — поделился Соболь.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

По его словам, уже тогда он понял, что хочет связать свою жизнь со службой Родине. Его отец тоже внес вклад в то, что сын выбрал путь военного, воспитав его как истинного патриота.

Еще один «софринец», командир оперативного взвода Владимир, рассказал, что День Победы всегда был главным праздником в его жизни. Еще со школы он хотел попасть в спецподразделение, защищать свою страну. Молодым людям, которые хотят стать военными, Владимир пожелать трудиться над собой, расти физически и духовно.

Наше поколение должно показать своим родителям, государству, да и всему миру, что мы готовы в любой момент защитить Россию. Владимир командир оперативного взвода

Участником церемонии стал также Герой России, офицер Росгвардии Александр Белоглазов. Он принимал участие в выполнении более 500 боевых и специальных задач, в том числе в ходе спецоперации.

Под его началом удалось захватить укрепленный стратегический объект с бронетехникой и крупнокалиберным вооружением. Кроме того, Александр спас сослуживцев когда колонна тактической группы попала в засаду у переправы.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

«Когда идешь в бой, о наградах не думаешь — думаешь об успешном выполнении боевой задачи. Каждый житель своего государства — это прежде всего защитник своего государства», — подчеркнул он.

Необходимо всегда «держать порох сухим» и быть готовым к защите Отечества. Всем нашим гражданам хочу пожелать мудрости и силы, мужества и отваги, терпения и победы всегда, везде и над всеми. Александр Белоглазов Герой России, офицер Росгвардии

Сослуживец Александра Лев Макеев с позывным Тагил рассказал, что провел в зоне СВО почти год. В декабре президент России Владимир Путин лично вручил ему орден Мужества.

Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

«В зоне проведения специальной военной операции, как в любых боевых действиях, самое главное — оставаться человеком. Мы там друг за друга, за своего брата готовы отдать жизнь», — отметил он.

Сегодня мы празднуем годовщину Победы в Великой Отечественной войне, и я думаю, что не за горами тот день, когда мы будем праздновать успешное выполнение задач, поставленных нам Верховным главнокомандующим. Лев Макеев боец СВО с позывным Тагил

Сегодня праздник Великой Победы приобретает особенно важное значение, обратил внимание командир группы 45-й бригады спецназа ВДВ Илья.

«9 Мая — это подвиг нашего народа в борьбе против мирового нацизма. И сейчас мы сражаемся за то, чтобы он вновь не пришел на нашу землю», — сказал он.

По словам еще одного военнослужащего по имени Владимир, он уверен, что сделал правильное решение, когда захотел вступить в ряды бойцов СВО. Отправка на передовую у мужчины впереди.

«Я некомфортно себя чувствую в тылу, хочу помочь нашим пацанам за „ленточкой“», — поделился Владимир.