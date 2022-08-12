Свыше 70 подъездов отремонтировали в Богородском округе с начала года

Специалисты технадзора приняли после ремонта 71 подъезд в Богородском. В них заменили окна, входные группы, провели косметический ремонт. Об этом сообщили в МинЖКХ Подмосковья.

Как отметил глава министерства Антон Велиховский, ремонт подъездов в этом году проводят в Электроуглях, Ногинске, поселках Обухова и имени Воровского. Там меняют окна, двери, почтовые ящики и перила, красят стены и ремонтируют полы. У входа устанавливают пандусы для маломобильных жителей.

«Жители дома предлагают дизайн и оформление подъездов, а также участвуют в осуществлении контроля за ходом реализации работ», — добавил министр.

Подъезды в Подмосковье ремонтируют по губернаторской программе «Мой Подъезд» с 2016 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программах благоустройства, которые осуществляют в Подмосковье. Благодаря им в регионе преобразятся лесопарки, набережные и исторические центры малых городов.