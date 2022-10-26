Свыше 70 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с начала года | 360°

Подмосковье 26 октября 2022, 12:05 Свыше 70 компаний стали резидентами индустриальных парков Подмосковья с начала года

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С начала года резидентами индустриальных парков Подмосковья стали свыше 70 предприятий. Об этом сообщила зампред правительства — глава Мининвеста региона Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что благодаря резидентам в регионе появилось свыше 4,6 тысячи рабочих мест.

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«Объем заявленных инвестиций в проекты, которые планируют реализовать новые резиденты индустриальных парков Подмосковья, составляет порядка 28,7 миллиарда рублей», — сообщила глава Мининвеста.

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Так, в «Лыткарине» появится производство хлебобулочных изделий, где смогут трудоустроиться около 120 человек. В проект инвестируют порядка 300 миллионов рублей.

Еще одним новым резидентом стала компания по переработке рыбы и кальмаров. В Сергиевом Посаде она создаст свыше 100 рабочих мест уже в 2024 году.

Всего в регионе работает 63 индустриальных парка, в которых разместились свыше 1200 резидентов. Они создали 55,3 тысячи рабочих мест и привлекли около 426 миллиардов рублей инвестиций.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о строительстве нового корпуса и стадиона в лицее в Бронницах. Это позволит усилить развитие IT-профиля.