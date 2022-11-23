Подмосковье 23 ноября 2022, 10:50 Свыше 660 машин обработали дороги Подмосковья ото льда за сутки

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Последствия непогоды в Подмосковье устраняли около 660 единиц техники в минувший вторник. Они обработали около 20 тысяч километров дорог, сообщили в Минтрансе региона.

В первую очередь дорожные службы обработали участки с высокоинтенсивным движением, а также мосты, путепроводы и крутые повороты.

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«Продолжаем мониторинг дорожной ситуации и ведем взаимодействие с оперативными службами, работаем по погодным условиям», — сказал глава министерства Алексей Гержик.

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Службы перешли на зимнее содержание дорог с 1 ноября. Для работы подготовили 4,4 тысячи машин и 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов.

Водителей просят быть осторожными на дорогах и соблюдать ПДД.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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