Подмосковье 06 июня 2023, 13:47 Свыше 650 километров просек расчистили в лесах Подмосковья с начала года Комитет лесного хозяйства МО

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Противопожарное обустройство лесов продолжается в Подмосковье. Для этого там прочистили свыше 650 километров просек.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, больше всего километров просек прочистили в Шатуре, Клину и Луховицах. По словам заместителя председателя правительства Подмосковья Георгия Филимонова, их расчищают для ограничения распространения пожаров и проезда специализированной техники к местам тушения возгорания.

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«Из годового плана в 1914 километров, уже сделано более 34%. Опередили и календарный план», — сказал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выслушал доклад главы Министерства благоустройства о том, какие места облагородят в этом году. В планах преобразить свыше 400 объектов.

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