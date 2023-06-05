Подмосковье 05 июня 2023, 14:34 Более 400 общественных пространств и природных зон благоустроят в Подмосковье в этом году Министр благоустройства Подмосковья Хайкин назвал даты открытия городских парков Пресс-служба губернатора Московской области

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Работы по благоустройству сразу 414 объектов проводятся в Московской области в этом году. Среди них — 50 общественных пространств. Пока к приему жителей и гостей региона готовы только четыре объекта. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андрей Воробьев заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что речь идет не только об общественных пространствах, но и о детских и спортивных площадках, а также лесопарках.

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«В этом году 414 объектов благоустройства. Это 17 пешеходных зон, 16 скверов, 11 крупных парков, шесть набережных, детские площадки, лесопарки, детские спортивные зоны в парках», — перечислил министр.

Михаил Хайкин напомнил, что на минувшей неделе для посетителей открылись парк Талалихина в Подольске и парк Толстого в Химках.

«Парк „Взлет“ откроют в Домодедове 17 июня, в Раменском — Центральный парк, в Ступине, в Павловском Посаде, Лосино-Петровском, Егорьевске и Долгопрудном», — рассказал министр.

Он добавил, что для посетителей также доступны три открытые территории: набережная в Электрогорске, территория у озера Бельское в Бронницах и «Живописная бухта» в Красногорске.

«В Раменском Центральный парк откроется 8 июля, в Бронницах площадь Тимофеева — 30 июня, бульвар „65 лет Победы“ — 19 июля», — подчеркнул министр благоустройства Подмосковья.

Хайкин отметил, что в Подмосковье также работают крупные спортивные зоны в Балашихе и Наро-Фоминске, а также скейтпарки в Сергиевом Посаде, Талдоме и Домодедове. Детские площадки в Богородском, Мытищах, Подольске, Орехово-Зуеве начнут принимать посетителей с 1 августа.

Работы по благоустройству также проведут в 10 лесопарках. Мероприятия уже завершились в Балашихе, Электростали и Лобне. Во всех рекреационных зонах откроют кафе, прокаты, а также ларьки и палатки. Власти Подмосковья уже заключили контракты по содержанию природных территорий в чистоте.

После завершения работ по благоустройству в семи новых лесопарков количество природных зон для отдыха в Подмосковье увеличится до 20, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он пояснил, что новые лесопарки появятся во Фрязине, Подольске, Химках, Люберцах, Видном, Истре и Наро-Фоминске. Все работы завершат до 1 сентября этого года.