Свыше 6,5 миллиона человек посетили парки Подмосковья в июле

Более 6,5 миллиона человек посетили подмосковные парки за второй месяц лета. Это на 1,8 миллиона больше, чем в июле прошлого года. Такими данными поделились в региональном Минблагоустройства.

Глава министерства Михаил Хайкин отметил, что такой вид отдыха всегда будет популярным среди жителей, поэтому количество парков в регионе продолжает увеличиваться.

Мы видим, какой популярностью пользуются наши парки среди населения и будем прилагать все усилия, чтобы создать в них максимальный комфорт для посетителей Михаил Хайкин

Самыми популярными в прошлом месяце стали парк на улице Заречная в Балашихе — его посетили более 249 тысяч человек, парк «Москворецкий» в Воскресенске — свыше 126 тысяч и парк на улице Молодежная в Долгопрудном — более 146 тысяч.

Сейчас в Подмосковье работают 183 парка, в 13 из них в этом году появятся новые функциональные зоны.

Ранее Андрей Воробьев перечислил программы благоустройства мест отдыха в Подмосковье. Они охватили 60 набережных, парков, скверов, площадей, пешеходных зон и лесопарков.