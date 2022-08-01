Свыше 600 жителей Подмосковья проверили здоровье в парках на выходных

Акция «Проверь здоровье в парке» вновь прошла в Подмосковье. На прошлых выходных профосмотр прошли более 600 человек в 25 городских округах.

Бригады принимали в Балашихе, Дмитрове, Серпухове и других округах Подмосковья. Как рассказала первый зампред правительства Светлана Стригункова, акцию проводят с начала июля. Жители высоко оценили ее удобство.

«Он удобен, так как не нужно заранее записываться к специалисту и идти в поликлинику. В прошедшие выходные свое здоровье проверили 612 человек, а за все время проведения акции уже более 5,5 тысячи», — отметила зампред.

В парках посетители могут пройти ЭКГ, антропометрию, измерить давление и сдать общий анализ крови, а также вакцинироваться от коронавируса. Результаты исследований появятся в личном кабинете на «Госуслугах». При необходимости врачи направят на углубленную диспансеризацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что больницы Подмосковья получили 800 новых аппаратов с начала года.