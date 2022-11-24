Подмосковье 24 ноября 2022, 14:52 Свыше 60 подъездов отремонтировали в домах Коломны с начала года

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Ремонт подъездов в домах продолжается в Подмосковье. Специалисты технадзора приняли в Коломне 67 объектов с начала года. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

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В подъездах полностью меняют окна и двери, красят стены, ремонтируют полы, меняют почтовые ящики, перила и освещение. Для маломобильных жителей устанавливают пандусы. Глава МинЖКХ Антон Велиховский рассказал, что программа «Мой подъезд» позволит сделать жизнь в домах более комфортной и удобной.

«Работы идут во всех округах и проходят под внимательным контролем сотрудников технадзора Московской области», — добавил он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии 56 социальных объектов в 2023 году. Это школы, детские сады и поликлиники.

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