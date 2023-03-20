Подмосковье 20 марта 2023, 16:19 Свыше 60 машин задействуют в уборке улиц Подмосковья в марте

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Главное управление содержания территорий Подмосковья направило на уборку улиц 64 единицы техники. Это 11 дорожных комбинированных машин, пять экскаваторов, 17 погрузчиков и шесть автовышек. Об этом сообщила глава ведомства Светлана Аипова.

Она добавила, что по одной единице техники направили в Богородский, Бронницы, Волоколамск, Егорьевск, Раменское, Реутов, Серебряные Пруды, Щелково и Электросталь, по две – в Дзержинский, Коломну, Наро-Фоминск, Пушкино, Шатуру и Шаховскую, по пять – в Балашиху и Подольск, по четыре в Красногорск, Жуковский и Химки, шесть в Люберцы и семь в Серпухов.

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Светлана Аипова отметила, что технику используют круглогодично – ее детали меняют в зависимости от сезона.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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