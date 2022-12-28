Подмосковье 28 декабря 2022, 10:27 Свыше 6 мнл цифровых услуг оказали в Подмосковье с начала года

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Жители Подмосковья получили свыше шести миллионов цифровых услуг в уходящем году при помощи регионального портала. Об этом сообщили в Мингосуправления Подмосковья.

Регион предоставляет онлайн 273 государственные и муниципальные услуги. Из них в этом году оцифровали 50, оптимизировали 138 и еще 18 перевели в проактивный режим.

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Глава ведомства Надежда Куртяник рассказала, что онлайн-сервисы делают госуслуги доступными и быстрыми для получателей.

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«Госуслуги в электронном виде. В 2022 году на региональном портале было подано 6,1 миллиона заявлений. Это на 600 тысяч больше, чем в предыдущем», — подчеркнула она.

Самыми востребованными услугами стали те, что связаны с образованием детей, заявки на них подали более 850 тысяч раз. Второй по популярности стала выписка из домовой книги, а третьей — выдача и замена социальных карт.

Всего на региональном портале зарегистрировано 8,8 миллиона человек, из которые около миллиона — предприниматели. Ежедневно сервис посещают около 31 миллиона пользователей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых дорог в Подмосковье. Он отметил положительную оценку реализации новых объектов со стороны жителей.