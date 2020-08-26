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    26 августа 2020, 23:54

    Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья посетили интерактивную карту плановых отключений ГВС

    Анастасия Максимовских , Екатерина Гурова

    Интерактивной картой плановых отключений горячего водоснабжения воспользовались более полумиллиона человек с начала запуска сервиса. Об этом рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.
    Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья посетили интерактивную карту плановых отключений ГВС

    Ресурс посетили 560 340 пользователей, из них 395 786 с мобильного устройства, 164 554 со стационарного компьютера. На интерактивную карту подписались более 3000 человек. Пользователи карты, а также подписчики «Добродела» получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения. По интерактивной карте плановых отключений жители могут онлайн следить за сроками отключений горячего водоснабжения. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения ГВС, на сегодняшний день модераторами было получено около полутора тысяч таких сообщений. Нарушения графиков были связаны с отключениями котельных за долги.

    Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья посетили интерактивную карту плановых отключений ГВС | Изображение 1

    Интерактивная карта плановых отключений была разработана и запущена Минэнергетики Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте отображены графики отключения ГВС по каждому из 53 208 МКД с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что на карте будут отображаться отключения не только по горячему водоснабжению, но и по другим видам ресурсов.

    Перейти на карту можно с помощью QR-кода (сканирование кода камерой мобильного телефона перенаправляет на интерактивную карту плановых отключений) или на сайте.

    «Отключения горячего водоснабжения в Подмосковье, начавшиеся в этом году 2 июля, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, по плану будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений энергетики проводят профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

    Об отключениях, не связанных с плановыми, жителям нужно сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета. Обновленный список телефонов диспетчерских служб можно найти здесь.

    Новости SMI.FM