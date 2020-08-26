Свыше 560 тысяч жителей Подмосковья посетили интерактивную карту плановых отключений ГВС

Ресурс посетили 560 340 пользователей, из них 395 786 с мобильного устройства, 164 554 со стационарного компьютера. На интерактивную карту подписались более 3000 человек. Пользователи карты, а также подписчики «Добродела» получают уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и за день до отключения. По интерактивной карте плановых отключений жители могут онлайн следить за сроками отключений горячего водоснабжения. Там же можно оставить жалобу в случае несоблюдения сроков отключения ГВС, на сегодняшний день модераторами было получено около полутора тысяч таких сообщений. Нарушения графиков были связаны с отключениями котельных за долги.

Интерактивная карта плановых отключений была разработана и запущена Минэнергетики Подмосковья по поручению губернатора Андрея Воробьева с 26 мая 2020 года. На карте отображены графики отключения ГВС по каждому из 53 208 МКД с возможностью поиска по муниципалитету, улице и номеру дома. Планируется, что на карте будут отображаться отключения не только по горячему водоснабжению, но и по другим видам ресурсов.

Перейти на карту можно с помощью QR-кода (сканирование кода камерой мобильного телефона перенаправляет на интерактивную карту плановых отключений) или на сайте.

«Отключения горячего водоснабжения в Подмосковье, начавшиеся в этом году 2 июля, в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе, по плану будут производиться до 31 августа, но не более чем на 14 календарных дней в каждом доме. Во время отключений энергетики проводят профилактические и ремонтные работы, обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволит избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Об отключениях, не связанных с плановыми, жителям нужно сообщать в единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС), а также на дежурный номер управляющей организации и администрации муниципалитета. Обновленный список телефонов диспетчерских служб можно найти здесь.