Подмосковным округам отведут неделю на решение проблем с подачей горячей воды

Подмосковное правительство взяло на особый контроль графики отключений горячей воды. Жителей не должны оставлять без нее свыше 14 дней, но справиться удалось не всем округам. Некоторые попали в «красную» зону — Воскресенск, Озеры, Солнечногорск, Истра и Щелково. Об этом губернатору доложили на видеоконференции с главами муниципалитетов.

По словам Андрея Воробьева, важна каждая заявка от жителей. Более полумиллиона человек уже обратились к интерактивной карте отключений, чтобы сверить соблюдение сроков.

Держим на контроле каждый муниципалитет и каждую квартиру, чтобы не было проволочек и задержек с отключениями горячей воды. Такая тема, безусловно, обращает на себя внимание и с точки зрения обращений жителей Андрей Воробьев.

Но, как подчеркнул зампред правительства Евгений Хромушин, в срок до десяти дней уложились большинство округов. Значит, по его словам, регион перешел на новую ступень отключений воды — период начал сокращаться.

Однако появились и «желтые» зоны. Туда попали округа, которые по различным причинам показали задержки. Но и там уже дали горячую воду.

Есть ряд муниципалитетов, которые хотелось бы поблагодарить. Это топ. Но у нас много кто выполнил свои обещания, уложившись в 7–10 дней. То есть мы перешли новую ступеньку по тому, как мы отключаем горячую воду летом Евгений Хромушин.

Но в «красные» зоны, где с включением горячей воды затягивают, попали, например, Озеры и Солнечногорск, здесь долги за газ. А в Воскресенске и Щелкове причина — передача котельных в муниципальную собственность. Сейчас такие вопросы на особом контроле.

Забыть об отключениях горячей воды пока что невозможно. Это важный шаг для подготовки к зиме, сказал губернатор.

Технология подготовки к зиме такова, что нам нужно проверить, опрессовать все котельные, чтобы не было каких-либо печальных событий в осенне-зимний период. Традиционно летом на 7–14 дней отключают горячую воду в домах. Стараемся, безусловно, заранее предупредить жителей. Сказать, когда ее выключат, включат. И следим за тем, чтобы не было сбоев Андрей Воробьев.

Андрей Воробьев обратился к главам, подчеркнув необходимость внимательно отнестись к проблемным зонам. По его словам, все обещанные сроки должны соблюдаться неукоснительно.

Как сообщил в ходе ВКС Евгений Хромушин, оптимальный срок для решения проблем — неделя.

С учетом того, что вода уже должна быть включена, думаю, что срок принятия всех решений должен быть в течение недели обеспечен Евгений Хромушин.

Отправить жалобу на несоблюдение сроков отключения горячей воды в регионе можно онлайн. Для этого работает интерактивная карта.