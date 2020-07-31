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    31 июля 2020, 16:38

    Онлайн-карту отключений горячей воды применили порядка 510 тысяч жителей Подмосковья

    Анастасия Аброськина , Екатерина Гурова

    Половина периода плановых отключений горячей воды прошла в Подмосковье. За это время порядка 510 тысяч человек сверили сроки на интерактивной онлайн-карте. Ее просматривают с телефона, планшета и компьютера.
    Онлайн-карту отключений горячей воды применили порядка 510 тысяч жителей Подмосковья

    На интерактивную карту подписались более трех тысяч человек. Об этом сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

    Пользователи карты, а также подписчики „Добродела“ получают все уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и сутки до отключения

    Александр Самарин.

    Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Перейти на нее можно с помощью QR-кода при сканировании его камерой телефона или по ссылке.

    Онлайн-карту отключений горячей воды применили порядка 510 тысяч жителей Подмосковья | Изображение 1

    Ремонт первых участков тепловых сетей уже завершили. Подачу горячей воды возобновили более чем в 24 тысячах помещений. И это коснулось порядка четырех миллионов человек.

    Горячее водоснабжение восстановили уже в большинстве домов, за исключением 35 котельных-должников, где газ отключили за неуплату поставщику. Проблемы на контроле в администрациях округов.

    Как подчеркнул Александр Самарин, значительное сокращение регламентных сроков отключений на фоне пандемии СОVID-19 усложнило подготовку к осенне-зимнему периоду.

    Но, несмотря на это, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения, вовремя войдя уже в следующий отопительный сезон

    Александр Самарин.
    Онлайн-карту отключений горячей воды применили порядка 510 тысяч жителей Подмосковья | Изображение 2

    Во время таких отключений налаживают оборудование, меняют неисправные элементы в котельных и не только. Это позволяет избежать поломок зимой.

    При технологических нарушениях необходимо сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу округа, на дежурный номер УК или в администрацию.

    Отключения горячей воды продлятся до 31 августа. Однако сроки не должны превысить двух недель. Обновленный перечень всех телефонов диспетчерских служб доступен по ссылке.

    Новости SMI.FM