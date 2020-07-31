Онлайн-карту отключений горячей воды применили порядка 510 тысяч жителей Подмосковья

На интерактивную карту подписались более трех тысяч человек. Об этом сказал министр энергетики региона Александр Самарин.

Пользователи карты, а также подписчики „Добродела“ получают все уведомления о плановых отключениях за месяц, неделю и сутки до отключения Александр Самарин.

Планируется, что на карте будут отображаться отключения и по другим видам ресурсов. Перейти на нее можно с помощью QR-кода при сканировании его камерой телефона или по ссылке.

Ремонт первых участков тепловых сетей уже завершили. Подачу горячей воды возобновили более чем в 24 тысячах помещений. И это коснулось порядка четырех миллионов человек.

Горячее водоснабжение восстановили уже в большинстве домов, за исключением 35 котельных-должников, где газ отключили за неуплату поставщику. Проблемы на контроле в администрациях округов.

Как подчеркнул Александр Самарин, значительное сокращение регламентных сроков отключений на фоне пандемии СОVID-19 усложнило подготовку к осенне-зимнему периоду.

Но, несмотря на это, энергетики смогут качественно подготовить всю систему теплоснабжения, вовремя войдя уже в следующий отопительный сезон Александр Самарин.

Во время таких отключений налаживают оборудование, меняют неисправные элементы в котельных и не только. Это позволяет избежать поломок зимой.

При технологических нарушениях необходимо сообщить об этом в единую дежурную диспетчерскую службу округа, на дежурный номер УК или в администрацию.

Отключения горячей воды продлятся до 31 августа. Однако сроки не должны превысить двух недель. Обновленный перечень всех телефонов диспетчерских служб доступен по ссылке.