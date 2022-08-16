Свыше 55 тысяч жителей Подмосковья получили социальную помощь с начала года

Более 55 тысяч жителей Подмосковья получили социальную помощь в этом году. Общая сумма выплат превысила 200 миллионов рублей. Об этом сообщила вице-губернатор области Ирина Каклюгина.

«С начала года государственная социальная помощь была оказана более 55 тысячам жителям Подмосковья, а общая сумма выплат составила свыше 200 миллионов рублей. Ее получили семьи с низким доходом и одиноко проживающие жители», — рассказала вице-губернатор.

Выплаты для семей с низким доходом могут быть единовременными или периодичными, напомнили в Минсоцразвития области. Один человек при этом может получить от 300 до тысячи рублей в месяц, но не более шести тысяч рублей в год. Одиноко проживающий ветеран или семья ветеранов может претендовать на выплату от 300 до тысячи рублей в месяц или не более семи тысяч в год.

Подать заявку на получение поддержки можно на «Госуслугах».

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