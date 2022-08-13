«Бумаге нет места вообще». Губернатор Подмосковья поделился, как полный переход «в цифру» искоренил взяточничество

Инвестиционный портал Московской области позволяет работать с документами полностью «в цифре», минуя бюрократию и взяточничество. Об этом рассказал губернатор области Андрей Воробьев на Межрегиональном форуме по внедрению инвестиционного стандарта в Истре.

«Вот 59 услуг, чтобы построить завод, предприятие. Соответственно, все они, абсолютное большинство, сегодня оцифрованы. Это значит, бумаге нет места вообще, от слова совсем. И я хотел этим поделиться — этот офис работает», — поделился он.

Он также заверил, что правительство области сделало все, «чтобы каждый предприниматель мог зайти, заполнить чек-лист и получить все, что касается разных грантов и субсидий,, — все то, что мы декларируем и выдаем малому бизнесу».

«Никаких документов, их некуда подавать, только в „„цифр“е“, 100% онлайн-подача документов. Мы считаем, что такая практика удобна, потому что нет чиновника. Если вдруг кто-то встал с левой ноги и захотел какую-то коробку конфет или, не даб бог, бутылку коньяка, он это хотеть может, но получить от клиента это не представляется возможным. Вот в чем смысл», — заявил Воробьев.

В ходе форума губернатор также рассказал об успехах Центра содействия строительству. По его словам, центр помог области удвоить количество промышленных объектов.