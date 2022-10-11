Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады | 360°

Подмосковье 11 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Однокласники

Viber Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады

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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел в Подмосковье. В Королеве участие в нем приняли свыше 51 тысячи учеников. Это на 9,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Испытания проходили учащиеся 4-11 классов. Те, кто показал лучший результат, поборются в муниципальном, региональном и заключительном этапах.

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В прошлом году Двое школьников из Королева стали победителями и три — призерами финала олимпиады.

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В ноябре в школах округа округа пройдет образовательных интенсив, который проведут преподаватели физтех-лицея имен Капицы и центра «Взлет». В нем смогут поучаствовать учащиеся 8-9 классов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

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