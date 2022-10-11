Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 октября 2022, 16:25

«Хулиганил, как все». Знакомые погибшей в Костроме школьницы — о ее возможном убийце

Мир

11 октября 2022, 16:24

США пересмотрят отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ сократить добычу нефти

Реклама

Спецоперация

11 октября 2022, 16:23

Захарова обвинила Запад в призыве закрывать глаза на преступления киевских властей

Важное

11 октября 2022, 16:22

Победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО — Столтенберг

Подмосковье

11 октября 2022, 16:20

Сотрудники «Мострансавто» помогли женщине найти потерявшегося ребенка в Подольске

Подмосковье

11 октября 2022, 16:19

Названо количество свободных вакансий в Подмосковье

Мир

11 октября 2022, 16:19

НАТО не увидел признаков, что Россия намерена использовать ядерное оружие

Важное

11 октября 2022, 16:18

НАТО усилит помощь Украине для защиты объектов инфраструктуры

Подмосковье

11 октября 2022, 16:13

Подмосковье поделится опытом развития энергетики на международном форуме

Подмосковье

11 октября 2022, 14:57

Свыше 51 тысячи детей из Королева приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады

Читать 360tv в

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников прошел в Подмосковье. В Королеве участие в нем приняли свыше 51 тысячи учеников. Это на 9,5 тысячи больше, чем в прошлом году.

Испытания проходили учащиеся 4-11 классов. Те, кто показал лучший результат, поборются в муниципальном, региональном и заключительном этапах.

Реклама

В прошлом году Двое школьников из Королева стали победителями и три — призерами финала олимпиады.

Реклама

В ноябре в школах округа округа пройдет образовательных интенсив, который проведут преподаватели физтех-лицея имен Капицы и центра «Взлет». В нем смогут поучаствовать учащиеся 8-9 классов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о приеме 53 сирот из Донбасса. Глава Московской области подчеркнул, что ребята обретут дом и семью — для этого сделают все возможное.

Школьники

Королев

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама