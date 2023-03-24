Подмосковье 24 марта 2023, 13:24 Свыше 500 устаревших автобусов утилизируют в Подмосковье

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«Мострансавто» сдаст на утилизацию более 500 старых и вышедших из строя автобусов. Общий вес вторичных материалов превысил четыре тысячи тонн.

Проект по утилизации автобусов стартовал в марте и завершится летом. Первые 37 машин уже вывезли из Люберец, Одинцова и Королева.

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Как отметили в Минтрансе, утилизировать будут те автобусы, которые уже не соответствуют требованиям безопасности. Это автомобили марок ГолАЗ, МАЗ, ЛиАЗ и другие.

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Эта работа поможет освободить площадки для размещения действующего автопарка, пополнить бюджет компании за счет сдачи металлолома и снизить расходы предприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Это поможет решить проблему с графиками движения автобусов.

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