Подмосковье 28 марта 2023, 10:34 Свыше 500 тысяч человек посетили катки Подмосковья зимой министерство благоустройства

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Зимний сезон завершился в Подмосковье — катки, горнолыжные курорты и лыжные трассы примут посетителей в следующий холодный сезон. В этом году их посетили около миллиона человек.

Минувшей зимой в Подмосковье работали около 770 открытых катков, 360 из которых оборудовали теплыми раздевалками, а на 203 открыли пункты проката. Как рассказал глава Минблагоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, в этом году катки посетили свыше полумиллиона человек, а на лыжнях побывали более 400 тысяч жителей.

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«Наибольшим спросом пользовалась лыжная трасса в парке Лазутиной в Одинцове. Туда в этом сезоне пришли более 178 тысяч человек. А самой популярной среди ледовых площадок оказался каток в сквере „Юбилейный“ в Химках. Там покатались более 70,5 тысячи человек», — сказал он.

Глава Минспорта региона Дмитрий Абаренов добавил, что за зиму было проведено более 3300 спортивных мероприятий более чем для миллиона зрителей и участников.

«Это и традиционные лыжные события, многочисленные спортивные фестивали, праздники и соревнования. Спасибо каждому, что присоединились к зимнему спортивному сезону в Подмосковье! Уверен, что он у всех прошел в отличном настроении и с пользой для здоровья», — отметил он.

Для любителей спорта в Подмосковье работало 158 лыжных трасс общей протяженностью более 600 километров. Самой длинной стала Габовская в Дмитрове — ее протяженность составила 33 километра. Свыше 70 трасс оборудовали раздевалками, а на 44 работали пункты проката.

Работу также завершили 18 горнолыжных курортов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о капитальном ремонте 50 спортивных объектов. На эти цели выделили около 11 миллиардов рублей до 2027 года.

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