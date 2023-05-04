Подмосковье 04 мая 2023, 09:19 Свыше 500 студентов из Подмосковья примут участие в региональном этапе «Студвесны» Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Региональных этап фестиваля «Российская студенческая весна» стартовал в Подмосковье. Студенты покажут свои номера в течение двух дней в Красногорске, а лучшие участники выступят на федеральном уровне.

Как рассказали в министерстве информационных и социальных коммуникаций Подмосковья, по итогам этапа сформируют две делегации: 30 студентов вузов поедут в Пермь, 20 учащихся колледжей — в Ханты-Мансийск.

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По словам главы министерства Екатерины Швелидзе, впервые фестиваль прошел в Подмосковье в 1996 году и с тех пор стал важным событием в жизни творческой молодежи региона.

«В этот раз „Студвесна“ объединила более 500 самых энергичных, талантливых и креативных студентов из 32 университетов и колледжей региона. В течение двух дней они представят 176 конкурсных работ по девяти творческим направлениям», — добавила она.

Студенты покажут номера в вокальном, инструментальном, танцевальном и других направлениях. В состав жюри вошли представители сфер культуры, искусства, журналистики и молодежных организаций.

Каждый год в «Студвесне» участвуют около 1,5 миллиона человек более чем из 1200 вузов и колледжей России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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