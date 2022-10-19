Новый поток «Школы фермеров» в Подмосковье собрал 56 слушателей | 360°

Подмосковье 19 октября 2022, 15:00 Новый поток «Школы фермеров» в Подмосковье собрал 56 слушателей

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Эксперты Центра компетенций Подмосковья проводят обучающие занятия в «Школе фермеров» для тех, кто собирается заняться сельским хозяйством. Последний потом курса собрал 56 слушателей, рассказал глава Минсельхозпрода региона Владислав Мурашов.

Министр сообщил, что на лекциях участников учат разрабатывать бизнес-план по созданию и развитию своего хозяйства.

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«Специалисты рассказывают об особенностях правового регулирования при выдаче земельных участков в собственность и в аренду и раскрывают очень много нюансов, которые помогают фермерам не совершать ошибок при старте своего бизнеса», — подчеркнул глава министерства.

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Центр компетенций провел уже шесть занятий для фермеров. Из них три прошли в Коломне и три на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К. А. Тимирязева в столице.

Проект включает три профиля подготовки — растениеводство, пчеловодство и животноводство. По окончании курса слушателя получают сертификаты о профессиональной переподготовке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев попросил Мишустина привлечь малый и средний бизнес к подготовке студентов в колледжах. По его словам, такой шаг особенно важен в период большой работы над импортозамещением, когда предприятия сами создают заказ на подготовку необходимых им кадров.