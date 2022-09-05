Подмосковье 05 сентября 2022, 14:16 Поделиться Telegram

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Viber Выставка современных картин и скульптур в Балашихе помогла сделать вклад в благотворительность

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Более 50 работ современных художников, скульпторов и фотографов представили на выставке в Пестовском парке Балашихи 4 сентября. Некоторые из них продали на благотворительном аукционе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Арт-усадьба» при поддержке Минкультуры региона и Art&Invest club.

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Проект «Арт-усадьба» начался в Подмосковье 25 июня. Мероприятия провели в пяти городах региона, последним из которых стала Балашиха. Там гостям показали лучшие работы современных мастеров в этом сезоне.

Среди представленных мастеров — Лев Ефимов и его абстрактные фигуры из металла, пластика, дерева и гипса. Валерия Куликова и Анна Балуева с пастельными рисунками и живописью, а художник-экспрессионист Дмитрий Беляков-Романов представил около 50 своих работ.

Также во время фестиваля прошел аукцион, средства с которого пошли на благотворительность. Цены на картины стартовали от двух тысяч рублей, а самый дорогой лот стоит 30 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на фестивале «Город А» в Красногорске. Ожидается, что за четыре дня он соберет свыше 40 тысяч гостей.

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