Все новости

Власть

06 сентября 2022, 06:22

Глава Чечни отказался от бессрочного отпуска

Мир

06 сентября 2022, 05:50

СМИ узнали, во сколько обойдется идея Трасс заморозить цены на энергию

Реклама

Мир

06 сентября 2022, 05:12

Россия примет меры для защиты интересов в Заполярье — МИД

Общество

06 сентября 2022, 04:58

Мошенники придумали новую схему обмана с письмами от «главы МВФ»

Общество

06 сентября 2022, 04:53

Запуск производства самолетов «Байкал» на Дальнем Востоке запланировали на 2024 год

Мир

06 сентября 2022, 04:36

Несколько британских чиновников подали в отставку после избрания Трасс премьером

Спецоперация

06 сентября 2022, 04:33

ВСУ скрывают огромные потери во время безуспешного наступления в Херсонской области

Мир

06 сентября 2022, 04:19

Госдеп США осудил теракт у российского посольства в Кабуле

Мир

06 сентября 2022, 04:12

Байден не поддержал включение России в список стран-спонсоров терроризма

Подмосковье

05 сентября 2022, 14:16

Выставка современных картин и скульптур в Балашихе помогла сделать вклад в благотворительность

Читать 360tv в

Более 50 работ современных художников, скульпторов и фотографов представили на выставке в Пестовском парке Балашихи 4 сентября. Некоторые из них продали на благотворительном аукционе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Арт-усадьба» при поддержке Минкультуры региона и Art&Invest club.

Реклама

Проект «Арт-усадьба» начался в Подмосковье 25 июня. Мероприятия провели в пяти городах региона, последним из которых стала Балашиха. Там гостям показали лучшие работы современных мастеров в этом сезоне.

Среди представленных мастеров — Лев Ефимов и его абстрактные фигуры из металла, пластика, дерева и гипса. Валерия Куликова и Анна Балуева с пастельными рисунками и живописью, а художник-экспрессионист Дмитрий Беляков-Романов представил около 50 своих работ.

Также во время фестиваля прошел аукцион, средства с которого пошли на благотворительность. Цены на картины стартовали от двух тысяч рублей, а самый дорогой лот стоит 30 тысяч.

Ранее губернатор Андрей Воробьев побывал на фестивале «Город А» в Красногорске. Ожидается, что за четыре дня он соберет свыше 40 тысяч гостей.

Фестивали

Балашиха

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама