Важное 02 сентября 2022, 19:06 Поделиться Telegram

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Viber Губернатор Подмосковья поприветствовал участников фестиваля искусств «Город А»

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Фестиваль искусств «Город А» собрал в Красногорске молодежь со всей России и из стран СНГ. За четыре дня ожидается свыше 40 тысяч гостей. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поприветствовал участников, приехавших представить проекты по самым разным направлениям.

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Авторы креативных проектов поделились своими идеями с губернатором. Например, Андрей Воробьев отметил инициативу по школьному туризму. Ее презентовал представитель Ассоциации развития активного туризма Николай Савченко.

«Часто многие директора боятся отправлять детей в походы, потому что переживают за организацию, ответственность. Мы эту историю решили таким образом, что начали вывозить сначала самих директоров школ в походы, заручившись поддержкой департамента образования», — поделился Савченко.

По его словам, во время выездов директорам объясняли все нюансы походов, особенности организации. Затем руководители начинали продвигать эту идею в своих школах. Сначала в походы отправляли педагогов, а затем они, по замыслу проекта, становились учителями, компетентными в сфере туризма.

«И затем учителя становятся педагогами туризма с нашей поддержкой. Мы готовы всегда дать своих людей, готовы обучать», — добавил Николай Савченко.

Андрей Воробьев положительно оценил проект. Он отметил, что это идея, которую можно презентовать на одном из педагогических форумов.

У нас очень много школ. И, когда детей собираешь в поход, нужно все организовать, нужны специалисты. Очень надеюсь, что вы с нашими школами где-то на форуме выступите, предложите свои стандарты Андрей Воробьев.

Савченко добавил, что проект позволяет школьникам путешествовать по всей России.

«Мы детей и на Байкал, и во Владивосток возим, и в Карелию, Краснодар, и в Приэльбрусье. И я хотел бы, чтобы Московская область стала одним из регионов, где туризм станет еще популярнее, потому что здесь очень много красивых, замечательных мест», — отметил он.

Губернатор пообщался с авторами и других проектов. Они касаются самых разных сфер жизни.

Этот фестиваль пять лет назад придумала команда ребят из Красногорска. Позже к участию пригласили жителей других регионов России, а сегодня это событие международного уровня.

В этом году участниками финала стали семь тысяч человек, среди которых ребята из ДНР и ЛНР.

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