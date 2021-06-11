Свыше 50 нарушений выявили у таксистов в аэропорту Домодедово за одну проверку

Инспекторы выявили свыше 50 нарушений у таксистов в аэропорту Домодедово. Проверку выполнили работники Минтранса Подмосковья и правоохранительные органы.

За один рейд они проверили более 110 такси и обнаружили 53 нарушения. Так, у некоторых водителей не было разрешений, а кто-то игнорировал технические осмотры.

Кроме того, инспекторы выявили случаи, когда на машинах не было отличительной атрибутики, а внутри салона — сведений о водителе. К административной ответственности привлекли девять человек.

Вместе с тем один из автомобилистов не соблюдал масочный режим. Всего с начала года инспекторы пресекли уже свыше 6,5 тысячи административных нарушений.

Жители смогут проверить разрешения на работу такси по QR-коду в салоне авто или на сайте.