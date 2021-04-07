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    07 апреля 2021, 12:44

    Более 900 такси попали на штрафстоянки в Подмосковье с начала года

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    За три месяца более 900 такси попали на штрафстоянки в Подмосковье. Инспекторы проверили легальность их работы. У многих были нарушения в документах, а около 600 человек осуществляли незаконные перевозки.

    Более 900 такси попали на штрафстоянки в Подмосковье с начала года | Изображение 1

    Проверки состоялись при участии подмосковного Минтранса и правоохранительных органов. С начала этого года осмотрели 14 тысяч такси.

    Свыше четырех тысяч человек привлекли к административной ответственности за нарушение законов в сфере перевозок. Об этом сообщила начальник УРАТК Минтранса региона Евгения Каретникова.

    Самое частое нарушение — нелегальная работа такси. Свыше 600 водителей оказывали услугу незаконно, без необходимых разрешений

    Евгения Каретникова.

    Уточняется, что число эвакуированных за нарушения автомобилей увеличилось на 13% по сравнению с тем же периодом прошлого года.