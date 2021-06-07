Свыше 200 такси переместили на штрафстоянки Подмосковья в мае

Правоохранительные органы и специалисты Минтранса Подмосковья проверили свыше 3,5 тысячи такси за май. Они выявили 990 нарушений — это на 30% меньше, чем в апреле.

По результатам проверок к административной ответственности привлекли свыше 270 водителей. На штрафстоянки отправили не менее 200 машин.

Нарушения разные. У таксистов не было разрешений на работу, а некоторые игнорировали технические осмотры автомобилей.

Вместе с тем инспекторы выявили случаи, когда на машинах не было нужной атрибутики, а в салоне — информации о водителе.

Рейды направлены на выявление и пресечение правонарушений в сфере перевозок пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Жители смогут проверить разрешения на работу такси по QR-коду в салоне авто или на сайте.