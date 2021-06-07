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    07 июня 2021, 15:40

    Свыше 200 такси переместили на штрафстоянки Подмосковья в мае

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Правоохранительные органы и специалисты Минтранса Подмосковья проверили свыше 3,5 тысячи такси за май. Они выявили 990 нарушений — это на 30% меньше, чем в апреле.

    Свыше 200 такси переместили на штрафстоянки Подмосковья в мае | Изображение 1

    По результатам проверок к административной ответственности привлекли свыше 270 водителей. На штрафстоянки отправили не менее 200 машин.

    Нарушения разные. У таксистов не было разрешений на работу, а некоторые игнорировали технические осмотры автомобилей.

    Вместе с тем инспекторы выявили случаи, когда на машинах не было нужной атрибутики, а в салоне — информации о водителе.

    Рейды направлены на выявление и пресечение правонарушений в сфере перевозок

    пресс-служба Минтранса Подмосковья.
    Свыше 200 такси переместили на штрафстоянки Подмосковья в мае | Изображение 2

    Жители смогут проверить разрешения на работу такси по QR-коду в салоне авто или на сайте.