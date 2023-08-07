Подмосковье 07 августа 2023, 11:16 Свыше 50 медицинских учреждений Подмосковья отремонтируют к концу года Пресс-служба Минздрава МО

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Капитальный ремонт объектов здравоохранения продолжается в Подмосковье. В программу дополнительно включили 51 учреждение. Они получат новый облик в этом году.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова, в учреждениях проведут капитальный и текущий ремонт. В программу вошли стационары, поликлиники, амбулатории и другие объекты. На их преображение выделили около 700 миллионов рублей.

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«Комплексная программа ремонта позволяет не просто выполнить внутреннюю отделку. Особое внимание уделяется организации процессов, чтобы пациент чувствовал себя комфортно от входа на территорию учреждения и до окончания лечения. Мы включили в программу ремонта еще 51 объект здрава», — сказала она.

Завершить работы планируют в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.

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