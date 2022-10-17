Больницы Подмосковья получили 54 новых лабораторных аппарата с начала года | 360°

Подмосковье 17 октября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Больницы Подмосковья получили 54 новых лабораторных аппарата с начала года

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Оборудование в медучреждениях Подмосковья продолжают обновлять. С начала года в них поступили 54 единицы лабораторной техники. Это анализаторы крови, центрифуги и другие аппараты, рассказала первый зампред правительства области Светлана Стригункова.

«Современное лабораторное оборудование позволяет с высокой точностью выполнять необходимые анализы», — рассказала она.

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Светлана Стригункова сообщила, что на новую технику потратили 162 миллиона рублей. Ее закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

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Аппараты заработали в 16 учреждениях. Это МОНИКИ, МОНИИАГ, а также больницы Истры, Королева, Щелкова и других округов.

Главврач больницы Королева Эдуард Шпилянский рассказал, что их организация получила иммунохимический анализатор, который исследует кровь и другие жидкости.

«В час аппарат способен проводить до 200 тестов. Это позволит повысить оперативность и качество проводимых исследований, что безусловно важно для постановки диагноза и выбора тактики лечения», — уточнил он.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал дополнительные премии медработникам в Подмосковье. Их получат фельдшеры, средний медицинский персонал, а также медики узких специальностей.

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