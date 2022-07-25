Свыше 50 человек переселили из аварийного жилья за неделю в Подмосковье

Еще 22 аварийные квартиры в восьми городских округах расселили в Подмосковье за неделю. Новое жилье получил 51 человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства строительного комплекса области.

Аварийное жилье покинули жители Богородского, Раменского, Орехово-Зуевского, Талдомского, Рузского, Дмитровского, Сергиево-Посадского городских округов и Воскресенска. Глава министерства Владимир Локтев рассказал, что общая площадь расселенных помещений составила почти 780 квадратных метров.

Жители переехали в благоустроенные квартиры в новостройках, некоторым выплачена выкупную стоимость за аварийное помещение Владимир Локтев.

Жители ветхих домов получают новые квартиры по проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу переселения, рассчитанную до 2025 года, планируют завершить досрочно — к концу 2023-го.