Программу переселения из аварийного жилья в Подмосковье выполнят уже к концу 2023 года

Программа переселения из аварийного жилья, рассчитанная до конца 2025 года, будет сокращена — ее реализуют к концу 2023 года. Об этом доложил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев губернатору Андрею Воробьеву 21 марта.

Программа подразумевает расселение домов, которые признаны аварийными до 1 января 2017 года. На данный момент она выполнена на 30%.

«В рамках вашего, Андрей Юрьевич, поручения мы сокращаем реализацию программы до конца 2023 года, что позволит нам перейти к реализации следующей программы по расселению граждан из аварийного жилья», — обратился к главе Московской области Локтев.

После реализации текущей программы расселять начнут дома, признанные аварийными после 1 января 2017 года.

Ранее планировалось до 2025 года расселять более 60 тысяч квадратных метров каждый год. На сегодня план увеличен.

«В этом году мы должны расселить 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а в следующем — 174 тысячи», — добавил Локтев.

В 2022 году ключи от нового жилья уже получили 150 человек. В скором времени их получат еще тысяча новоселов.

Владимир Локтев напомнил, что по инициативе губернатора Подмосковья Андрей Воробьева для людей, которые попали в программу расселения в регионе, с 2022 года ввели новую меру соцподдержки — денежный сертификат. Субсидия составляет 84 тысячи рублей за каждый квадратный метр. На эти деньги они могут самостоятельно приобрести квартиру, не дожидаясь, пока расселят дом. За сертификатом уже обратились 908 человек. В 17 городских округах подали 483 заявления.

«Важная работа. Еще раз делаю акцент и прошу отфиксировать, что у нас в этом году действует сертификат. Цель его — облегчить и радикально сократить сроки предоставления жилья. Он работает, себя зарекомендовал», — прокомментировал Андрей Воробьев.

Губернатор добавил, что люди быстрее въедут в новое жилье в том случае, если власти доходчиво донесут до них всю необходимую информацию.