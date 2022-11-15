15 ноября 2022, 10:52
Свыше 50 аппаратов для диагностики и реабилитации поступило в больницу Химок с начала года
Химкинская больница получила 54 единицы новой техники в этом году. Это видеоколоноскопы, рентген-аппараты, а также оборудование для реабилитации и многое другое.
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Технику закупили по поручению губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Главврач больницы Владислав Мирзонов рассказал, что на эти цели потратили почти 50 миллионов рублей.
Новое оборудование позволило открыть в больнице взрослое и детское отделения реабилитации, а также дневной хирургический стационар для юных пациентов. Сейчас в здании проводят ремонт двух кабинетов для установки аппаратов для рентгена. Все оборудование уже начали использовать.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что программу срочного ремонта медучреждений завершат до конца года. В эту работу включили глав округов, Минздрав и строителей.
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