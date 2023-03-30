Подмосковье 30 марта 2023, 09:38 Свыше 5 тысяч пунктов вакцинации собак и кошек от бешенства откроют в Подмосковье за сезон

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Сотрудники Госветслужбы в Нахабине провели вакцинацию для двух экзотических животных — декоративных лис Хеллис и Мэллис. Владелец купил их на звероферме, где делают шубы. Пройти процедуру хозяева животных смогут в 5000 пунктах.

Первый замглавы Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский рассказал, что животных рекомендуют вакцинировать каждый год. Прививки от бешенства в государственных ветклиниках делают бесплатно, в том числе в мобильных пунктах.

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«Всего во время прививочного сезона в Подмосковье будет организовано более 5000 пунктов вакцинации собак и кошек, как выездных, так и стационарных. Перед введением препарата декоративным лисицам ветеринарные специалисты провели осмотр, убедившись, что пациенты здоровы и противопоказания для плановой вакцинации отсутствуют», — отметил он.

Декоративные лисы живут вместе с хозяином в Красногорске. Для каждой из них обустроен специальный вольер. Животные полностью одомашнены — они не приспособлены для жизни в дикой среде. Вместе с Хеллис и Мэллис живут еще несколько лисиц разных окрасов, а также кошки, хищные птицы и голуби.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о проведении весеннего благоустройства в регионе с 1 апреля. Ответственные службы приведут в порядок дворы и общественные пространства.

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